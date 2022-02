Incidenti lavoro: muore incastrato da verricello barca (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un pescatore e titolare di un peschereccio, Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica, è morto all'alba di oggi in un incidente sul lavoro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un pescatore e titolare di un peschereccio, Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica, è morto all'alba di oggi in un incidente sul...

Incidenti lavoro: muore incastrato da verricello barca A lanciare l'allarme sono stati gli altri tre pescatori che si trovavano al lavoro a bordo dell'imbarcazione "Iole". Sul luogo dove si è verificata la tragedia sono intervenuti i militari della ...

Incidenti lavoro: camionista genovese muore in Svizzera Agenzia ANSA Incidente sul lavoro a Locride, pescatore muore incastrato da verricello barca Incidente sul lavoro a Locride: un pescatore di 58 anni è morto incastrato da un verricello di una barca. L’uomo era residente a Roccella Ionica ed è deceduto per le gravi ferite.

Incidente sul lavoro a Occimiano Monferrato: grave un ragazzo di 20 anni Un ragazzo di soli 20 anni è rimasto schiacciato da un cancello: l'incidente è avvenuto sul posto di lavoro, nell'Alessandrino. Non si arrestano gli incidenti sul lavoro: l’ultima notizia arriva da ...

