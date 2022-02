Incentivi auto - Il governo stanzia 800 milioni di euro per il 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il governo corre finalmente in soccorso del settore dell'auto, anche se le somme di cui si parla sono inferiori a quelle che gli addetti ai lavori si attendevano: 800 milioni di euro per il 2022 e un miliardo di euro all'anno per il periodo 2023-2030. Non poco, per carità, però lo stanziamento contenuto nel cosiddetto decreto Bollette, approvato da Palazzo Chigi, ha una duplice finalità: sostenere sia la riconversione ecologica dell'industria, sia l'acquisto di vetture nuove. Insomma, non tutti questi soldi finiranno agli automobilisti. L'altra novità, rispetto al recente passato, è il taglio netto con iniziative estemporanee rifinanziate di volta in volta: stavolta l'intervento è di lunga prospettiva - nove anni - e ad ampio spettro (industria e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilcorre finalmente in soccorso del settore dell', anche se le somme di cui si parla sono inferiori a quelle che gli addetti ai lavori si attendevano: 800diper ile un miliardo diall'anno per il periodo 2023-2030. Non poco, per carità, però lomento contenuto nel cosiddetto decreto Bollette, approvato da Palazzo Chigi, ha una duplice finalità: sostenere sia la riconversione ecologica dell'industria, sia l'acquisto di vetture nuove. Insomma, non tutti questi soldi finiranno aglimobilisti. L'altra novità, rispetto al recente passato, è il taglio netto con iniziative estemporanee rifinanziate di volta in volta: stavolta l'intervento è di lunga prospettiva - nove anni - e ad ampio spettro (industria e ...

