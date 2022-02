Incendio traghetto Grecia-Italia: imbarcazione evacuata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Era partito da Igoumenitsa (Grecia) con direzione Brindisi il traghetto che, nella notte, ha visto svilupparsi un Incendio a bordo. Il fatto si è verificato tra il 17 ed il 18 febbraio. Tanta paura per quanti erano sull'imbarcazione: 247 passeggeri e 51 componenti dell'equipaggio. L'Ansa, in mattinata, ha comunicato che tutti coloro i quali erano a bordo sono stati evacuati e nessuno è risultato ferito. Incendio traghetto: a nove miglia dalla costa Le fiamme si sono sviluppate quando l'imbarcazione aveva iniziato il proprio viaggio. Si stima la segnalazione dell'Incendio sia arrivata nel momento in cui era giunta a nove miglia dalla costa ellenica. Subito dopo l'allarme, ad attivarsi sono state le autorità greche alla luce di un evento avvenuto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Era partito da Igoumenitsa () con direzione Brindisi ilche, nella notte, ha visto svilupparsi una bordo. Il fatto si è verificato tra il 17 ed il 18 febbraio. Tanta paura per quanti erano sull': 247 passeggeri e 51 componenti dell'equipaggio. L'Ansa, in mattinata, ha comunicato che tutti coloro i quali erano a bordo sono stati evacuati e nessuno è risultato ferito.: a nove miglia dalla costa Le fiamme si sono sviluppate quando l'aveva iniziato il proprio viaggio. Si stima la segnalazione dell'sia arrivata nel momento in cui era giunta a nove miglia dalla costa ellenica. Subito dopo l'allarme, ad attivarsi sono state le autorità greche alla luce di un evento avvenuto ...

