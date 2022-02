Incendio sul traghetto Euroferry, le immagini del salvataggio da parte della Guardia di finanza – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Incendio è scoppiato su una nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Il traghetto della Grimaldi si trovava al largo della costa settentrionale di Corfù ed è stato soccorso da una motovedetta della Guardia di finanza che si trovava in zona, come si vede nel Video. Tutte le persone sono state tratte in salvo e si trovano ora sull’isola. Nessun ferito, solo un lieve malore per una persona. L’Incendio sarebbe partito da una delle stive che trasportava tir e i loro autisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato su una nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. IlGrimaldi si trovava al largocosta settentrionale di Corfù ed è stato soccorso da una motovedettadiche si trovava in zona, come si vede nel. Tutte le persone sono state tratte in salvo e si trovano ora sull’isola. Nessun ferito, solo un lieve malore per una persona. L’sarebbe partito da una delle stive che trasportava tir e i loro autisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - giornali_it : Inferno di fiamme sul traghetto Igoumenitsa-Brindisi, '288 passeggeri tutti salvi': il miracolo e il mistero sull'i… - VeraNotizia : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - ven3rys : RT @raphcrawford: nessuna fine perché siamo ?terni in ritardo per l'ultima metro a mezzanotte perché siam fantasmi da qualche parte mentre… -