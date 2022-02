Incendio su traghetto della Grimaldi Euromed tra Italia e Grecia, le immagini delle fiamme dall'alto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 febbraio 2022 Le immagini dall'alto del traghetto andato in fiamme tra Italia e Grecia. La Guardia Costiera Italiana è in costante contatto, dalle prime luci dell'alba, con la Guardia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 febbraio 2022 Ledelandato intra. La Guardia Costierana è in costante contatto,e prime luci dell'alba, con la Guardia ...

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - News24_it : Incendio sul traghetto Olympia di Grimaldi Lines, media greci: “Ci sono 14 dispersi” - Il Fatto Quotidiano - MARESITAS : RT @RaiNews: Secondo la tv greca Skai ci sarebbero '14 dispersi'. Verifiche in corso sulle liste di passeggeri ed equipaggio -