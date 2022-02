Incendio a bordo di una nave italiana fra Brindisi e Grecia | nessun ferito

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato adi unadi linea della Grimaldi Lines battente bandieramentre viaggiava nel Mar Ionio a nord di Corfù, tra il porto greco di Igoumenitsa e. A237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio, che sono stati tutti evacuati e fra i quali - secondo la Guardia costiera- non risultano feriti. Le cause del rogo non sono ancora note.

