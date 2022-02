In fiamme una nave nelle Azzorre: a bordo 4mila tra Porsche, Bentley e Lamborghini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una nave portacontainer che trasportava circa 4mila veicoli del gruppo Volkswagen dalla Germania agli Stati Uniti ha preso fuoco vicino alla costa delle isole Azzorre in Portogallo mercoledì sera, ha detto un portavoce di Audi venerdì. Un’e-mail interna di Volkswagen USA affermava che a bordo erano presenti 3.965 veicoli dei marchi VW, Porsche, Audi, Bentley L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unaportacontainer che trasportava circaveicoli del gruppo Volkswagen dalla Germania agli Stati Uniti ha preso fuoco vicino alla costa delle isolein Portogallo mercoledì sera, ha detto un portavoce di Audi venerdì. Un’e-mail interna di Volkswagen USA affermava che aerano presenti 3.965 veicoli dei marchi VW,, Audi,L'articolo

Advertising

Greenpeace_ITA : ??La Natura grida aiuto!Non permettiamo che l'Europa lasci milioni di animali a morire tra le fiamme che consumano… - Venice_Carnival : ??Fra le fiamme e sulle ??acque nella Darsena dell’Arsenale, Nebula Solaris è la visionaria collaborazione artistica… - classcnbc : MIGLIAIA DI AUTO ALLA DERIVA SU UNA NAVE CARGO IN FIAMME #TheFecilityAce, un'enorme nave cargo con migliaia di… - mvcalcio : RT @CalcioFinanza: In fiamme una nave nelle Azzorre: alla deriva 4mila tra Porsche, Bentley e Lamborghini - sportli26181512 : #Notizie In fiamme una nave nelle Azzorre: a bordo 4mila tra Porsche, Bentley e Lamborghini: Una nave portacontaine… -