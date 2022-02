In arrivo un nuovo decreto per dimezzare i tempi della pubblica amministrazione, dice Brunetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) «La rivoluzione è in corso». E «da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi». Il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta lo dice al Sole 24 Ore, in un’intervista in cui annuncia i prossimi passi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l’arrivo di nuove semplificazioni anti-burocrazia nelle amministrazioni per realizzare in tempi brevi i progetti previsti. La consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una pubblica amministrazione amica” parte oggi per individuare i 600 iter amministrativi da semplificare. E ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 febbraio 2022) «La rivoluzione è in corso». E «da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi». Il ministroRenatoloal Sole 24 Ore, in un’intervista in cui annuncia i prossimi passi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l’di nuove semplificazioni anti-burocrazia nelle amministrazioni per realizzare inbrevi i progetti previsti. La consultazione“Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per unaamica” parte oggi per individuare i 600 iter amministrativi da semplificare. E ...

