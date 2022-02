In Alpe Cimbra si va in motoslitta al rifugio goloso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Metti una mattinata sugli scii a Fondo Piccolo, seguita da una sessione di Ice Climbing a Guardia, aggiungi una passeggiata sulla slitta guidata dagli Husky e una ciaspolata notturna tra le stelle a Passo Coe. L’, la vallata trentina che comprende le località di Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana, in questo periodo è una meta ideale per gli amanti dello sport sulla neve. Un luogo magico ma a portata di tutti, dove la potenza della natura incontaminata incontra il fascino della Storia: molto suggestiva la Base Tuono, ex centro missilistico Nato risalente alla Guerra Fredda, così come le diverse testimonianze dei due conflitti mondiali, primi tra tutti il panoramico Forte Belvedere di Lavarone e i resti della teleferica pesante Mattarello – Carbonare – Passo Vézzena. Ma tutto questo sport e questa cultura non vi avranno messo un po’ di ...