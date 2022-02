Il virus rallenta ma occhio a Omicron 2. La nuova sottovariante e le sue mutazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) La diffusione del Covid sembra avere rallentato il passo. La curva dei casi è in diminuzione in tutto il mondo. Dalla Corea del Sud alla Germania, i governi si preparano per la revoca progressiva delle limitazioni. C’è però una nuova variante del virus, sottovariante di Omicron denominata BA.2 o anche Omicron 2, che preoccupa le autorità sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato un nuovo rapporto in cui si mostra come questo ceppo rappresenta il 21,5% di tutti i nuovi casi analizzati nel mondo nella prima settimana di febbraio. A oggi, i contagi da Omicron rappresentano la quasi totalità dei nuovi casi di Covid (98,3%), ma ancora non è chiaro quali possano essere gli effetti della diffusione della sottovariante. Da quanto si ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) La diffusione del Covid sembra avereto il passo. La curva dei casi è in diminuzione in tutto il mondo. Dalla Corea del Sud alla Germania, i governi si preparano per la revoca progressiva delle limitazioni. C’è però unavariante deldidenominata BA.2 o anche2, che preoccupa le autorità sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato un nuovo rapporto in cui si mostra come questo ceppo rappresenta il 21,5% di tutti i nuovi casi analizzati nel mondo nella prima settimana di febbraio. A oggi, i contagi darappresentano la quasi totalità dei nuovi casi di Covid (98,3%), ma ancora non è chiaro quali possano essere gli effetti della diffusione della. Da quanto si ...

