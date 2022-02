Il truffatore di Tinder: Simon Leviev al lavoro su un dating show (Di venerdì 18 febbraio 2022) Simon Leviev, il presunto truffatore sul quale si basa il documentario di Netflix intitolato Il truffatore di Tinder, sta lavorando ad un dating show ed ha una nuova manager: Gina Rodriguez. Simon Leviev, divenuto famoso a causa del documentario di Netflix intitolato Il truffatore di Tinder, sta lavorando ad un dating show dopo essere stato bandito dalla celeberrima app di appuntamenti. Mentre i dettagli relativi al nuovo show sugli appuntamenti non sono ancora noti, E! News ha riferito che Simon ha firmato con la manager Gina Rodriguez, la produttrice esecutiva di Mamma June: Da flop a top. La decisione di Simon di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022), il presuntosul quale si basa il documentario di Netflix intitolato Ildi, sta lavorando ad uned ha una nuova manager: Gina Rodriguez., divenuto famoso a causa del documentario di Netflix intitolato Ildi, sta lavorando ad undopo essere stato bandito dalla celeberrima app di appuntamenti. Mentre i dettagli relativi al nuovosugli appuntamenti non sono ancora noti, E! News ha riferito cheha firmato con la manager Gina Rodriguez, la produttrice esecutiva di Mamma June: Da flop a top. La decisione didi ...

