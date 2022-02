Il suo peso prima di Vite al limite superava i 250 Kg: vederlo vi lascerà senza parole, è irriconoscibile (Di venerdì 18 febbraio 2022) prima di Vite al limite il peso del paziente superava di gran lunga i 250 kg: oggi si mostra così, ma vederlo com’era prima vi lascerà sotto choc. Tutti amano Vite al limite! Andato in onda per la prima volta nel 2012, il programma di Real Time ha saputo impressionate tutti. Il motivo? È il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 18 febbraio 2022)dialildel pazientedi gran lunga i 250 kg: oggi si mostra così, macom’eravisotto choc. Tutti amanoal! Andato in onda per lavolta nel 2012, il programma di Real Time ha saputo impressionate tutti. Il motivo? È il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tonykrausestoe : Se ieri vi siete indispettiti per il discorso di Alfonso perché ha ridotto Lulu alla sola coppia non evidenziando i… - Moony74711224 : Bisogna essere compatti in questa votazione per capire quanto peso reale abbiamo. Ieri ?? ha fatto il 40% solo con… - drenanza : Undici uomini impiccati uno accanto all'altro. Hanno le mani legate dietro la schiena e sacchi neri sulla testa. Qu… - orso_romano : Kamila #Valieva ? non è crollata psicologicamente sotto il peso delle accuse. Kamila ha scelto, ha costruito il suo… - SirBobGray : @MattPetcoke E qui ti sbagli. Era lo stesso, è la maglia che ha un suo peso specifico. Trasmette sicurezza, trasmet… -