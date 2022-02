Il sottosegretario alla salute Costa: “Djokovic agli Internazionali di Roma? No, le regole vanno rispettate” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, ha parlato in merito alla questione di Djokovic e della possibilità di partecipare agli Internazionali di Roma: “Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma (in programma dal 2 al 15 maggio), ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono. Chi ha un grande seguito può e deve dare il buon esempio. Creare dei fronti, dei varchi, dare delle deroghe, si finisca per dare dei messaggi sbagliati. Credo che dobbiamo essere tutti uguali di fronte alle ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il, Andrea, ha parlato in meritoquestione die della possibilità di parteciparedi: “Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto chepotrà parteciparedi(in programma dal 2 al 15 maggio), ci sono dellechefinché ci sono. Chi ha un grande seguito può e deve dare il buon esempio. Creare dei fronti, dei varchi, dare delle deroghe, si finisca per dare dei messaggi sbati. Credo che dobbiamo essere tutti uguali di fronte alle ...

