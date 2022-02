Il progetto bergamasco DigEducati tra i 22 finalisti del Premio Nazionale per le Competenze Digitali

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo.della Fondazione della Comunità Bergamasca, è tra le 22 iniziative finaliste alla prima edizione delper ledi Repubblica Digitale. Il riconoscimento, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e realizzato con la collaborazione di Formez PA – di cui anche PA Social fa parte -, ha l’obiettivo di mettere in luce le migliori iniziative di sviluppo delleper i cittadini e le scuole. Dei 120 progetti presentati da imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore, la Giuria di esperti nominata dal DTD ha valutato e selezionato le più meritevoli: cinque per ciascuna delle categorie Digitale per tutti e Digitale contro il divario di genere e sei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : progetto bergamasco

BergamoNews

La crisi da Covid - 19 sta determinando effetti severi sul tessuto socioeconomico. I servizi sociali del Comune di Bergamo si sono trovati dinanzi un'utenza diversa e più ...questo, ..."Il Festival, come sempre, entra dentro le scuole con undedicato ("Agenda 2030") e ... per Il buco , film di una sensibilità poetica affine a quella dell'autore, precisa Cattani. ...L’inaugurazione, in cui verrà svelata l’opera, è in programma il prossimo 18 marzo in occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. «La donazione on ...Il progetto della manifestazione è frutto della co-progettazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova ed ha ottenuto il sostegno e contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca ...