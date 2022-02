Il Pensiero di Sant’Antonio per oggi 18 Febbraio 2022 – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Senza Dio nulla possiamo fare o avere”. O sapiente Sant’Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la santa Chiesa e per il mondo, illumina l’anima mia aprendola alla divina verità. Le L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Senza Dio nulla possiamo fare o avere”. O sapiente, che con la tua dottrina sei stato luce per la santa Chiesa e per il mondo, illumina l’anima mia aprendola alla divina verità. Le L'articolo proviene da La Luce di Maria.

