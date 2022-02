Il Pd terrorizzato, pure Bettini si appella alla Lega: «Meloni illiberale, Salvini ne argini la forza» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goffredo Bettini ha rilasciato un’intervista al Foglio, che l’ha richiamata in prima con la testatina “Parla Bettini”. Ed è una sintesi azzeccatissima, al di là delle esigenze tipografiche di spazio. Perché basta scrivere “parla Bettini” e già si sa che sarà una lettura gustosissima, anche a prescindere dalle strategie indicate da questo politico di lunghissimo corso e solidissima pratica. “Parla Bettini” e dice di sé cose che fanno rimpiangere, a chi deve dar conto delle sue parole, di doversi concentrare su quel che dice di Pd, Lega, FdI, Draghi e scenari futuri. “Parla Bettini” e ci si vorrebbe soffermare solo sulla risposta alla domanda finale: «Chi è Bettini?», «Forse nulla di più che un generoso». “Parla Bettini” e vien voglia di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goffredoha rilasciato un’intervista al Foglio, che l’ha richiamata in prima con la testatina “Parla”. Ed è una sintesi azzeccatissima, al di là delle esigenze tipografiche di spazio. Perché basta scrivere “parla” e già si sa che sarà una lettura gustosissima, anche a prescindere dalle strategie indicate da questo politico di lunghissimo corso e solidissima pratica. “Parla” e dice di sé cose che fanno rimpiangere, a chi deve dar conto delle sue parole, di doversi concentrare su quel che dice di Pd,, FdI, Draghi e scenari futuri. “Parla” e ci si vorrebbe soffermare solo sulla rispostadomanda finale: «Chi è?», «Forse nulla di più che un generoso». “Parla” e vien voglia di ...

Il Pd terrorizzato, pure Bettini si appella alla Lega: «Meloni illiberale, Salvini ne argini la forza» Il Secolo d'Italia “Aspettiamo spiegazioni dal Ministro sugli studenti picchiati”. E Fratoianni è invecchiato su Facebook Quanto dovremo aspettare prima che arrivino spiegazioni dal governo sulle bastonate agli studenti della settimana scorsa? A questi ragazzi non è bastata la pandemia, si aggiungono pure i manganelli. E ...

