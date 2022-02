Il mondo al rovescio: prima il lavoro, poi il capitale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il mondo visto all’incontrario. Con gli occhi degli ultimi, dei poveri, degli emarginati e non degli opulenti e vincenti che scrivono la storia e oggi possono fregarsi le mani per come stanno andando le cose. Se la tendenza di fondo di questa nostra società porta alla concentrazione della ricchezza in sempre meno mani, non è detto che il destino sia stato già scritto. Anzi, la doppia crisi economica e sanitaria che ha fatto irruzione delle nostre vite nel 2008 e nel 2020 potrebbe avere l’effetto di scombiccherare i giochi e scrivere nuove regole. Ne è convinto – o almeno lo auspica fornendone la base scientifica – il più marxiano degli economisti italiani, Emiliano Brancaccio, professore di Politica economica presso l’Università del Sannio e autore di un libro per Piemme, Democrazia sotto assedio, che mette sotto accusa l’attuale assetto di potere provando a suggerire ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilvisto all’incontrario. Con gli occhi degli ultimi, dei poveri, degli emarginati e non degli opulenti e vincenti che scrivono la storia e oggi possono fregarsi le mani per come stanno andando le cose. Se la tendenza di fondo di questa nostra società porta alla concentrazione della ricchezza in sempre meno mani, non è detto che il destino sia stato già scritto. Anzi, la doppia crisi economica e sanitaria che ha fatto irruzione delle nostre vite nel 2008 e nel 2020 potrebbe avere l’effetto di scombiccherare i giochi e scrivere nuove regole. Ne è convinto – o almeno lo auspica fornendone la base scientifica – il più marxiano degli economisti italiani, Emiliano Brancaccio, professore di Politica economica presso l’Università del Sannio e autore di un libro per Piemme, Democrazia sotto assedio, che mette sotto accusa l’attuale assetto di potere provando a suggerire ...

