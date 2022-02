Il marito di Raggi: "Sciopero della fame contro il green pass e l'obbligo vaccinale" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il marito di Virginia Raggi Andrea Severini lancia lo Sciopero della fame contro green pass e obbligo vaccinale. "Siamo costretti ad azioni simboliche dinanzi alla casa della democrazia a tutela dello Stato di Diritto". È quanto scrive lo stesso Severini in una chat del Movimento cinque stelle. "Per vostra conoscenza (e anche a Sileri), cari deputati, come Unione per le Libertà Fondamentali abbiamo impostato la nostra azione ispirandoci al diritto ed alla ragione, nel rispetto della 'scienza' e della non violenza. Abbiamo scritto a ciascuno di voi ed al Governo, supplicando un dibattito sul DL 1/22, come raccomandato dal Consiglio d'Europa per il rispetto dei diritti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildi VirginiaAndrea Severini lancia lo. "Siamo costretti ad azioni simboliche dinanzi alla casademocrazia a tutela dello Stato di Diritto". È quanto scrive lo stesso Severini in una chat del Movimento cinque stelle. "Per vostra conoscenza (e anche a Sileri), cari deputati, come Unione per le Libertà Fondamentali abbiamo impostato la nostra azione ispirandoci al diritto ed alla ragione, nel rispetto'scienza' enon violenza. Abbiamo scritto a ciascuno di voi ed al Governo, supplicando un dibattito sul DL 1/22, come raccomandato dal Consiglio d'Europa per il rispetto dei diritti ...

