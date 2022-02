Il Manchester City fa causa al Santiago City | “Nome troppo simile al nostro”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nei guai il. La squadra che milita nella terza divisione cilena, è stata messa sotto accusa dal, che starebbe passando alle vie legali in quanto ildel loro club sarebbeai nomi delle società controllate dalFootball Group (CFG) tra cui appunto il club inglese. Come riportato dal Daily Mail, i legali dei campioni della Premier League avrebbero inoltrato una documentazione di 9 pagine alla società cilena lo scorso 31 gennaio, accusandoli di confondere il pubblico con azioni di marketing che li avvicinano in qualche modo ai noti club. SportFace.

