“Il governo ha deciso” Covid | cambio di colore per quattro regioni | la data

(Di venerdì 18 febbraio 2022), il calo dei contagi e dei ricoveri prosegue. Ad oggi, venerdì 18 febbraio, in nessuna regione italiana si registrano più numeri da zona arancione. In pratica nella penisola i tassi di occupazione dei reparti ordinari sono sotto il 30% e quelli nei reparti di terapia intensiva non superano il 20%. Tuttavia, per poter passare alla zona gialla i dati da scenario inferiore devono essere confermati per almeno 14 giorni. Insomma l’indice di contagiosità si sta abbassando e torna ai livelli della scorsa estate. Il bollettino riporta 53662 nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il Ministero della Salute (ieri erano stati 57890). I morti sono stati 314, in leggera diminuzione rispetto ai 320 di giovedì. Le terapie intensive diminuiscono di 50, il livello scende sotto quota 1000, sono infatti 987, Il tasso di positività è al 10,5%. Nei prossimi giorni, in ...