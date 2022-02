Il governo del Donbass ordina l’evacuazione di tutti i civili (Di sabato 19 febbraio 2022) Visto lo scambio di proiettili e di accuse degli ultimi giorni, le autorità della città ribelle di Donetsk hanno deciso di evacuare gran parte dei civili poche decine di chilometri a est, oltre il confine con la Russia, e hanno anche chiesto agli uomini in grado di farlo di prendere le armi e di restare per difendere quel che le donne e i bambini devono lasciarsi alle spalle. Punti di raccolta si trovano da ieri in ogni quartiere. I primi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 febbraio 2022) Visto lo scambio di proiettili e di accuse degli ultimi giorni, le autorità della città ribelle di Donetsk hanno deciso di evacuare gran parte deipoche decine di chilometri a est, oltre il confine con la Russia, e hanno anche chiesto agli uomini in grado di farlo di prendere le armi e di restare per difendere quel che le donne e i bambini devono lasciarsi alle spalle. Punti di raccolta si trovano da ieri in ogni quartiere. I primi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa notte la destra ha votato per un innalzamento del tetto del contante, una retromarcia rispetto alla strada c… - CottarelliCPI : Governo battuto sul tetto all'uso del contante che doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa… - Agenzia_Ansa : FLASH I Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di Donetsk, nell'Ucraina orientale, vicino al palazzo d… - massimo_mat : RT @CarloCalenda: Bravo Draghi. Il giochino del partecipiamo al Governo, ci prendiamo i Ministeri, votiamo in CdM e poi ci dissociamo per p… - Unoprumo : RT @CathVoicesITA: chiede agli Stati di riconoscere sul piano politico che la strategia del Governo italiano per la campagna vaccinale anti… -