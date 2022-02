Il giudice sportivo: 'Fiorentina - Udinese va giocata' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fiorentina - Udinese, non disputata il 6 gennaio per la mancata presentazione della squadra friulana allo stadio Franchi "per cause di forza maggiore" (il provvedimento della Asl dopo i tanti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022), non disputata il 6 gennaio per la mancata presentazione della squadra friulana allo stadio Franchi "per cause di forza maggiore" (il provvedimento della Asl dopo i tanti ...

Advertising

sportface2016 : +++#FiorentinaUdinese, niente 3-0 a tavolino: per il giudice sportivo la partita va giocata+++#SerieA - rtl1025 : ?? #FiorentinaUdinese va giocata. Lo ha deciso il giudice sportivo della #SerieA, Gerardo #Mastrandrea, in merito a… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Giudice Sportivo: #FiorentinaUdinese si deve giocare. 'E' avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittiv… - serieB123 : Fiorentina-Udinese va giocata, la decisione del giudice sportivo della serie A - UFiorentina : ? ULTIM'ORA ?Il giudice sportivo ha deciso che #FiorentinaUdinese si dovrà rigiocare, in programma il 6 gennaio e… -