Il Giornale | basta con l’autocelebrazione consolatoria delle italiane che perdono in Champions

Su Il Giornale Elia Pagnoni si sofferma sull'insana mania di celebrare Inter e Milan nonostante i ko in Champions. "L'Inter vista con il Liverpool è stata, secondo molti, la miglior Inter della stagione. Probabilmente non siamo lontani dal vero, ma questa asserzione, più che galvanizzarci, ci fa preoccupare ancora di più. Se la nostra squadra più forte, proprio giocando al massimo, perde 2-0 in casa, il termometro del calcio italiano segnala una situazione piuttosto grave". Una tendenza che non fa bene al nostro calcio. "Se il nostro obbiettivo è quello di tornare dove siamo stati per ben dodici volte (sommando le Champions di Milan, Inter e Juve), non possiamo appiattirci su questa autocelebrazione consolatoria a cui ci si sta lasciando andare da un po' di tempo a questa parte. Basti pensare a tutti gli applausi alle ...

