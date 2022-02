Il gas italiano può tagliare le bollette. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo scorso 10 febbraio, i comuni italiani hanno spento tutte le luci per manifestare contro il caro energia. La facciata del Duomo di Orvieto, la Mole di Torino e molti altri luoghi storici sono stati avvolti dal buio, in un tentativo di spingere il governo a trovare una soluzione efficace che permette a imprese e famiglie di far fronte all'aumento delle spese. I dati raccolti da Confcommercio spiegano come l'Italia sia particolarmente penalizzata dai rincari dell'energia. Più precisamente, il caro energia nel settore terziario costerà al Belpaese quasi il doppio rispetto alla Francia e il 20% in più rispetto alla Germania. Risultano sempre più urgenti misure strutturali e non tampone. È in questa ottica che il governo avrebbe in progetto di raddoppiare da 3,34 miliardi di metri cubi ad almeno 7 miliardi di metri cubi l'estrazione di metano dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo scorso 10 febbraio, i comuni italiani hanno spento tutte le luci per manifestare contro il caro energia. La facciata del Duomo di Orvieto, la Mole di Torino e molti altri luoghi storici sono stati avvolti dal buio, in un tentativo di spingere il governo a trovare una soluzione efficace che permette a imprese e famiglie di far fronte all'aumentoe spese. I dati raccolti da Confcommercio spiegano come l'Italia sia particolarmente penalizzata dai rincari'energia. Più precisamente, il caro energia nel settore terziario costerà al Belpaese quasi il doppio rispetto alla Francia e il 20% in più rispetto alla Germania. Risultano sempre più urgenti misure strutturali e non tampone. È in questa ottica che il governo avrebbe in progetto di raddoppiare da 3,34 miliardi di metri cubi ad almeno 7 miliardi di metri cubi l'estrazione di metano dai ...

