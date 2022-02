Il Del Potro che non è mai esistito (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima volta che ho scritto di Juan Martín del Potro risale al 2015, un profilo pubblicato qui dove raccontavo i tanti infortuni che hanno condizionato la sua carriera. C’era un’illustrazione di Mariachiara Di Giorgio che raffigura del Potro come un gigante che affiora dall’oceano, sul volto un sorriso dolce, gli occhi chiusi. Nel disegno nuvole nere riempiono il cielo, alcune passano davanti al suo viso, le palme sulla vicina terraferma scosse dal vento e una tromba d’aria che avanzava minacciosa dall’orizzonte lontano. Una barca piena di tifosi naviga a fatica verso la sua figura enorme, in lontananza due tennisti camminano sulle acque, indifferenti. Davanti a lui due palline e una racchetta galleggiano, come alla deriva. Sette anni dopo, e a qualche giorno dal suo addio al tennis dopo l’ennesimo rientro fallito, la carriera di del ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima volta che ho scritto di Juan Martín delrisale al 2015, un profilo pubblicato qui dove raccontavo i tanti infortuni che hanno condizionato la sua carriera. C’era un’illustrazione di Mariachiara Di Giorgio che raffigura delcome un gigante che affiora dall’oceano, sul volto un sorriso dolce, gli occhi chiusi. Nel disegno nuvole nere riempiono il cielo, alcune passano davanti al suo viso, le palme sulla vicina terraferma scosse dal vento e una tromba d’aria che avanzava minacciosa dall’orizzonte lontano. Una barca piena di tifosi naviga a fatica verso la sua figura enorme, in lontananza due tennisti camminano sulle acque, indifferenti. Davanti a lui due palline e una racchetta galleggiano, come alla deriva. Sette anni dopo, e a qualche giorno dal suo addio al tennis dopo l’ennesimo rientro fallito, la carriera di del ...

AngeloCabrele : @matteosalvinimi Con l'innalzamento del tetto per l'uso del contante potrò finalmente comprare, naturalmente in ner… - pittulillah : Se la faranno lo farò scaricare al mio ragazzo così non sarò più sola su questo gioco di merda e poi potrò usare il… - poorlostchihiro : Certi giorni mi prende l'ansia perché se avessi scelto l'università sbagliata? E se non troverò un buon lavoro? E s… - Gfbrt : @GuidoDeMartini @AcciaioMario Grazie di cuore per il suo impegno. Lo apprezzo molto e mi spiace che i suoi sforzi s… - GabGryffindor : @Tsuna20 Dai, te presento al cuarteto del Potro. -

Ultime Notizie dalla rete : Del Potro La Ferrari e l'operazione "o la va... o la spacca" È nata in galleria del vento, figlia di un'aerodinamica estrema che ha dettato poi tutto il resto, dalle sospensioni all'architettura di un motore di cui si dicono già meraviglie. È molto diversa ...

La rabbia di Benji La bionda ala del Banco, autore di 11 punti nei quarti con Milano, giocherà con la "sua" Estonia venerdì in casa a Tallinn contro la Polonia per poi scontrarsi nel ritorno lunedì a Lublino. 17 ...

Juan Martin Del Potro, la storia del ritiro del campione mancato L'Ultimo Uomo Pignoramento dei beni del coniuge L’art. 189 del codice civile al II comma stabilisce che "i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui ...

Wilander: "Del Potro è stato oscurato da Federer, Nadal e Djokovic” Con un’ultima partita giocata due giorni fa sul terreno di casa a Buenos Aires, Juan Martin Del Potro ha messo la parola “fine” al racconto della sua carriera. Una carriera, quella dell’argentino, ...

È nata in galleriavento, figlia di un'aerodinamica estrema che ha dettato poi tutto il resto, dalle sospensioni all'architettura di un motore di cui si dicono già meraviglie. È molto diversa ...La bionda alaBanco, autore di 11 punti nei quarti con Milano, giocherà con la "sua" Estonia venerdì in casa a Tallinn contro la Polonia per poi scontrarsi nel ritorno lunedì a Lublino. 17 ...L’art. 189 del codice civile al II comma stabilisce che "i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui ...Con un’ultima partita giocata due giorni fa sul terreno di casa a Buenos Aires, Juan Martin Del Potro ha messo la parola “fine” al racconto della sua carriera. Una carriera, quella dell’argentino, ...