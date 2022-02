Il decreto Milleproroghe rinviato in commissione: 4 commi senza copertura finanziaria. C’è anche il bonus psicologo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il decreto Milleproroghe torna in commissione: ci sono 4 commi che non hanno copertura finanziaria. Dopo la segnalazione della Ragioneria dello Stato la relatrice Daniela Torto (M5s) ha chiesto di rinviare il dibattito in Aula e riportare il provvedimento in commissione “per un riesame del testo per un tempo di un’ora e mezzo per modificare o sopprimere alcune norme”. Alle 19, se tutto va bene, dovrebbe riprendere la discussione in Aula. Tra le norme che hanno “profili problematici” c’è anche quella del bonus psicologo, reintrodotta a fatica durante l’iter in commissione e sul quale si è battuto in particolare il parlamentare del Pd Filippo Sensi. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iltorna in: ci sono 4che non hanno. Dopo la segnalazione della Ragioneria dello Stato la relatrice Daniela Torto (M5s) ha chiesto di rinviare il dibattito in Aula e riportare il provvedimento in“per un riesame del testo per un tempo di un’ora e mezzo per modificare o sopprimere alcune norme”. Alle 19, se tutto va bene, dovrebbe riprendere la discussione in Aula. Tra le norme che hanno “profili problematici” c’èquella del, reintrodotta a fatica durante l’iter ine sul quale si è battuto in particolare il parlamentare del Pd Filippo Sensi. In ...

Advertising

DSantanche : VITTORIA! Approvato l'emendamento #FdI al decreto #milleproroghe per posticipare al 2023 l'entrata in vigore del te… - borghi_claudio : Terza volta che il governo va sotto in commissione su decreto milleproroghe. Il viceministro Laura Castelli ha dato… - borghi_claudio : Decreto milleproroghe in seduta notturna e gli @IronMaiden hanno un brivido - Vito_Cipolla : RT @HoaraBorselli: Tutti a discutere sul perché il governo sia stato battuto 4 volte sul decreto #Milleproroghe,senza domandarsi se sia nor… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Il decreto Milleproroghe rinviato in commissione: 4 commi senza copertura finanziaria. C’è anche il bonus psicologo ht… -