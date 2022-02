Il decreto del Governo contro il caro energia sul breve periodo non serve a molto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Otto miliardi per cercare di calmierare i prezzi dell’energia nel secondo trimestre dell’anno, senza chiedere ulteriori scostamenti di bilancio. Il Consiglio dei ministri ha dunque approvato all’unanimità il decreto contro i rincari delle bollette e per combattere le frodi sulle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l’energia il Governo ha sostanzialmente riconfermato le misure decise nei mesi precedenti, aggiungendo una visione di medio e lungo termine, che ha come obiettivo principale l’ottenere una maggiore produzione interna di gas, per poi venderla ad un prezzo calmierato. Da sottolineare però come questi ultimi interventi non potranno aiutare nell’immediato le imprese e le famiglie italiane, che sono alle prese con bollette in costante aumento. IL decreto ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022) Otto miliardi per cercare di calmierare i prezzi dell’nel secondo trimestre dell’anno, senza chiedere ulteriori scostamenti di bilancio. Il Consiglio dei ministri ha dunque approvato all’unanimità ili rincari delle bollette e per combattere le frodi sulle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l’ilha sostanzialmente riconfermato le misure decise nei mesi precedenti, aggiungendo una visione di medio e lungo termine, che ha come obiettivo principale l’ottenere una maggiore produzione interna di gas, per poi venderla ad un prezzo calmierato. Da sottolineare però come questi ultimi interventi non potranno aiutare nell’immediato le imprese e le famiglie italiane, che sono alle prese con bollette in costante aumento. IL...

Advertising

borghi_claudio : Per chi volesse seguire gli emendamenti in corso al decreto green pass li trova nel sito della commissione XII in q… - DSantanche : VITTORIA! Approvato l'emendamento #FdI al decreto #milleproroghe per posticipare al 2023 l'entrata in vigore del te… - Montecitorio : 331 voti favorevoli, 45 contrari. Sì definitivo della Camera alla conversione del decreto n. 221/2021, recante pror… - AlePizzuti : RT @PMI_it: Superbonus, fino a tre cessioni del credito, il decreto: Il Governo approva un nuovo decreto sulla cessione credito Superbonus… - romatoday : Superbonus: la stretta sui crediti nel nuovo decreto del governo -