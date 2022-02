Il Comune di Sesto San Giovanni seleziona docenti d’infanzia. Domande entro il 20 marzo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di educatori/educatrici di nido, categoria C1, con cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si avvisa che ildiSan(MI) ha reso noto selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di educatori/educatrici di nido, categoria C1, con cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il Comune di Sesto San Giovanni seleziona docenti d’infanzia. Domande entro il 20 marzo - atm_informa : @caiocestio67 Il biglietto vale per viaggiare nelle zone Mi1 e Mi3 (dove si trova Sesto). L’abbonamento urbano vale… - Sport_Legnano : Dairago, un nuovo defibrillatore grazie ai runner - I runner del gruppo Dairago Beer Run insieme a 60mila vite da s… - IAIonline : RT @ispionline: Al via il sesto summit tra #UnioneAfricana ed #UnioneEuropea, con lo scopo di rilanciare la partnership tra i due continent… - giuliog : RT @ispionline: Al via il sesto summit tra #UnioneAfricana ed #UnioneEuropea, con lo scopo di rilanciare la partnership tra i due continent… -