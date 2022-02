Il Cantante Mascherato, il terzo eliminato è Cavalluccio Marino: ecco chi è (Di sabato 19 febbraio 2022) La seconda puntata de Il Cantante Mascherato stasera ha svelato una seconda maschera: Cavalluccio Marino. Il personaggio ha perso lo spareggio con Drago e Pinguino e ha dovuto farsi riconoscere. Il risultato è stato un’eliminazione che nessuno desiderava. Leggi anche: Dove vedere la replica de Il Cantante Mascherato Chi si nascondeva sotto il Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato Caterina Balivo prima che si scoprisse l’identità della maschera ha dichiarato di sentirsi dispiaciuta per la scelta del pubblico di rivelare proprio lui, secondo lei infatti chiunque ci fosse dentro aveva capacità canore indiscutibili, tanto da fargli credere che fosse Giusy Ferreri. Non aveva tutti i torti. Infatti, la persona ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022) La seconda puntata de Ilstasera ha svelato una seconda maschera:. Il personaggio ha perso lo spareggio con Drago e Pinguino e ha dovuto farsi riconoscere. Il risultato è stato un’eliminazione che nessuno desiderava. Leggi anche: Dove vedere la replica de IlChi si nascondeva sotto ilde IlCaterina Balivo prima che si scoprisse l’identità della maschera ha dichiarato di sentirsi dispiaciuta per la scelta del pubblico di rivelare proprio lui, secondo lei infatti chiunque ci fosse dentro aveva capacità canore indiscutibili, tanto da fargli credere che fosse Giusy Ferreri. Non aveva tutti i torti. Infatti, la persona ...

