Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti positivo al Covid: ecco chi lo sostituirà in giuria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo quanto anticiato Tvblog.it, sarà Iva Zanicchi a prendere il suo posto al banco dei giudici, accanto ad Arisa , Caterina Balivo e Flavio Insinna . La Cantante era già prevista in puntata come ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo quanto anticiato Tvblog.it, sarà Iva Zanicchi a prendere il suo posto al banco dei giudici, accanto ad Arisa , Caterina Balivo e Flavio Insinna . Laera già prevista in puntata come ...

Advertising

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - Ikaro_san : @patriziadelice8 No, stasera guardo il cantante mascherato. - Tony969696 : RT @fanpage: #IlCantanteMascherato Francesco Facchinetti è positivo al #Covid, ci sarà Iva Zanicchi in giuria - fanpage : #IlCantanteMascherato Francesco Facchinetti è positivo al #Covid, ci sarà Iva Zanicchi in giuria - Gazzettino : #il cantante mascherato, #francesco facchinetti positivo al #covid: ecco chi lo sostituirà in giuria -