Il Cantante Mascherato, chi è il Pastore Maremmano? Tutti gli indizi e le ipotesi sul concorrente (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il successo della scorsa edizione, su Rai 1 sta per tornare lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando de 'Il Cantante Mascherato', il talent game e show che coinvolge il pubblico e i social nel gioco investigativo, alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera. In questa edizione saranno 12 le spettacoli maschere che gareggeranno: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, Il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Solelula, l'Aquila e il Drago. Sotto di loro, come è ormai noto, si celano altrettanti personaggi famosi e il gioco sta proprio in questo: indovinare il vip sotto la maschera. Ora, insieme, cerchiamo di scoprire chi si nasconde sotto la maschera del Pastore Maremmano. ...

