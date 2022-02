Il Cantante Mascherato 3: eliminato Cavalluccio Marino. Era Cristina D’Avena (Di sabato 19 febbraio 2022) Cristina D'Avena Altro giro, altra corsa per Il Cantante Mascherato. Dopo l’eliminazione di Gallina – Fiordaliso nella prima puntata e di Aquila – Alba Parietti all’inizio della seconda, un nuovo protagonista dello show di Milly Carlucci è stato costretto ad abbandonare la gara: si tratta di Cavalluccio Marino, dietro le cui spoglie si celava Cristina D’Avena. Ancora una volta è stata Arisa a scoprire per prima l’identità nascosta. La D’Avena nella prima puntata si era anche sdoppiata, partecipando come ospite e duettando insieme a Pinguino sulle note de Il Pinguino Innamorato. Le tre maschere giunte alla sfida finale sono state Cavalluccio Marino, Pinguino e Drago e a decidere il loro destino è stato il pubblico a ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 febbraio 2022)D'Avena Altro giro, altra corsa per Il. Dopo l’eliminazione di Gallina – Fiordaliso nella prima puntata e di Aquila – Alba Parietti all’inizio della seconda, un nuovo protagonista dello show di Milly Carlucci è stato costretto ad abbandonare la gara: si tratta di, dietro le cui spoglie si celava. Ancora una volta è stata Arisa a scoprire per prima l’identità nascosta. Lanella prima puntata si era anche sdoppiata, partecipando come ospite e duettando insieme a Pinguino sulle note de Il Pinguino Innamorato. Le tre maschere giunte alla sfida finale sono state, Pinguino e Drago e a decidere il loro destino è stato il pubblico a ...

Advertising

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - BITCHYFit : Cavalluccio Marino eliminato a Il Cantante Mascherato: ecco chi c’era sotto la maschera - ReaRyuugu : il cantante mascherato mi ha trasformato in una persona peggio - WHORETHIEF : Nooo mia nonna non sa come vivere senza di me e la trovo a guardarsi Grande Fratello invece del Cantante Mascherato ?? - Nucadinoemi : RT @FredMosby_: Il cantante mascherato ma con gli utenti di Twitter: chi si nasconderà sotto la maschera della nuca?? di Noemi? https://t.co… -