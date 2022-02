I ricci di questo bambino hanno qualcosa di molto familiare: è proprio l’amatissimo concorrente del GF Vip! (Di venerdì 18 febbraio 2022) questo bambino tra le braccia della mamma ci ha conquistati al GF Vip: con quei ricci non è difficile capire di quale concorrente si tratta! Con il suo ‘aplomb’ e il suo humor ha attirato in breve tempo l’attenzione del pubblico del GF Vip: niente sembra smuoverlo ma quando parla sa centrare sempre il bersaglio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 18 febbraio 2022)tra le braccia della mamma ci ha conquistati al GF Vip: con queinon è difficile capire di qualesi tratta! Con il suo ‘aplomb’ e il suo humor ha attirato in breve tempo l’attenzione del pubblico del GF Vip: niente sembra smuoverlo ma quando parla sa centrare sempre il bersaglio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

annalisagirardi : RT @matteoricci: Il Parlamento non se la può cavare facendo spallucce, il #referendum sulla #cannabis non si farà ma occorre legiferare. Di… - fnicodemo : RT @matteoricci: Il Parlamento non se la può cavare facendo spallucce, il #referendum sulla #cannabis non si farà ma occorre legiferare. Di… - matteoricci : Il Parlamento non se la può cavare facendo spallucce, il #referendum sulla #cannabis non si farà ma occorre legifer… - vmytimev : due coglioni cosi grandi degli uomini ricci che mi esvono nei per te basta basta non posso essere la vostra fidanzata e questo mi distrugge - ms_unprofessore : RT @Soulblavk0: se mi chiedono la definizione di comfort io prendo questo video di di simone vi prego è minuscolo non so cosa mi faccia pi… -