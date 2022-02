I nuovi trend della moda in Italia tra sostenibilità e abbigliamento in affitto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Life&People.it Il mercato – e i nuovi trend- della moda in Italia sta tornando ai livelli pre-Covid ma oggi le sfide che il Made in Italy deve affrontare sono molteplici ed in continua evoluzione. Una recente ricerca di Rome Business School evidenzia che la chiusura dei negozi fisici durante il 2020 e la lenta ripresa post lockdown hanno indotto anche i consumatori Italiani più refrattari ad affacciarsi all’e-commerce, ma sugli scaffali virtuali hanno trovato più di quanto si attendessero. abbigliamento e gioielli di seconda mano o in affitto, accessori etici e tessuti ecologici, nuovi materiali organici e derivati dalla plastica riciclata stanno rivoluzionando i costumi ed il comportamento dei consumatori ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 18 febbraio 2022) Life&People.it Il mercato – e iinsta tornando ai livelli pre-Covid ma oggi le sfide che il Made in Italy deve affrontare sono molteplici ed in continua evoluzione. Una recente ricerca di Rome Business School evidenzia che la chiusura dei negozi fisici durante il 2020 e la lenta ripresa post lockdown hanno indotto anche i consumatorini più refrattari ad affacciarsi all’e-commerce, ma sugli scaffali virtuali hanno trovato più di quanto si attendessero.e gioielli di seconda mano o in, accessori etici e tessuti ecologici,materiali organici e derivati dalla plastica riciclata stanno rivoluzionando i costumi ed il comportamento dei consumatori ...

