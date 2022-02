I 5 pensieri Agresti: Juric e Belotti, il Toro può far male alla Juve. Inter, serve un grande goleador: Lautaro forse non lo è (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefanoi temi più dibattuti...

Advertising

cmdotcom : I 5 pensieri Agresti: Juric e Belotti, il Toro può far male alla Juve. Inter, serve un grande goleador: Lautaro for… - LALAZIOMIA : I 5 pensieri Agresti: Juric e Belotti, il Toro può far male alla Juve. Inter, serve un grande goleador: Lautaro for… - LAROMA24 : ??? '#Mourinho è troppo più in alto della #ASRoma, questo è il vero problema' 'Con uno come #DeZerbi o #Italiano qu… - LALAZIOMIA : I 5 pensieri Agresti: Napoli-Inter, sfida tra le squadre più complete d'Italia. Ma la Juve può puntare lo scudetto:… - sportli26181512 : I 5 pensieri Agresti: Napoli-Inter, sfida tra le squadre più complete d'Italia. Ma la Juve può puntare lo scudetto:… -