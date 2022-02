Hunziker | bacio in bocca a Ramazzoti? Trussardi l' ha presa malissimo | poche ore dopo | il gesto estremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Unclamoroso, che tradisce un certo grado - assai elevato, in verità - di nervosismo: Tomaso, infatti, ha "defollowato" sui social Michellee Aurora Ramazzotti, la sua ex e sua figlia. Insomma, ha smesso di seguirle sui social. Un dettaglio che la dice lunga su quanta possa essere stata traumatica la rotturadieci anni di relazione. Un dettaglio che ovviamente infiamma il gossip. Tomaso non è molto attivo sui social, eppure ha scelto di non seguire più le due. Con la, nell'unione durata dieci anni, ha avuto due figlie, Celeste e Sole, delle quali sui suoi profili ha postato qualche immagine di famiglia. Ora la decisione di non seguire più una parte dei suoi affetti. E il sospetto è che dietro al passo indietro possa esserci quanto accaduto nel corso della ...