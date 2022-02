Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia batte la Slovacchia e vola in finale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Abbiamo il nome della prima finalista del torneo maschile di Hockey sul ghiaccio ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, ed è quello che tutti avrebbero pronosticato. La prima semifinale viene infatti vinta dalla Finlandia per 2-0 sulla Slovacchia, al termine di un match molto combattuto, ma in cui i finlandesi hanno sempre controllato il punteggio. Gli slovacchi arrivavano a questa semifinale sulle ali dell’entusiasmo per aver battuto una potenza come gli Stati Uniti nel turno precedente ed erano pronti a prendere un altro scalpo celebre. La Finlandia ha però mostrato le proprie doti di grandissima solidità e concretezza, confermando il proprio status di favorita. Dopo un inizio molto equilibrato, in cui le squadre si scambiano tiri in ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Abbiamo il nome della prima finalista del torneo maschile disulai Giochi Olimpici di, ed è quello che tutti avrebbero pronosticato. La prima semiviene infatti vinta dallaper 2-0 sulla, al termine di un match molto combattuto, ma in cui i finlandesi hanno sempre controllato il punteggio. Gli slovacchi arrivavano a questa semisulle ali dell’entusiasmo per aver battuto una potenza come gli Stati Uniti nel turno precedente ed erano pronti a prendere un altro scalpo celebre. Laha però mostrato le proprie doti di grandissima solidità e concretezza, confermando il proprio status di favorita. Dopo un inizio molto equilibrato, in cui le squadre si scambiano tiri in ...

