Hamilton: "Non ho mai detto che mi sarei fermato. Sono pronto a tornare in pista per l'ottavo titolo" (Di venerdì 18 febbraio 2022) In occasione dell'unveiling della nuova W13, vettura con la quale tornerà all'assalto del titolo mondiale, il fuoriclasse inglese ha interrotto il silenzio che durava da tutto l'inverno confermando...

Pall_Gonfiato : #Hamilton: 'Non ho mai detto che mi sarei fermato. Sono pronto a tornare in pista per l'ottavo titolo' - Gazzetta_it : Wolff: 'Abu Dhabi? Non si può dimenticare. Hamilton è più forte, mai temuto un ritiro' - rada_maja : RT @RSIsport: ?? 'Non ho mai detto che avrei smesso'. Lewis Hamilton fa chiarezza sulle voci circolate sul suo possibile ritiro. https://t.… - MonicaInVenice : RT @Radio1Rai: ??#Formula1 Mercedes e Mondiale 2022. 'Un privilegio essere qui -dice #Hamilton- non ho fissato obiettivi ma quello del team… - RSIsport : ?? 'Non ho mai detto che avrei smesso'. Lewis Hamilton fa chiarezza sulle voci circolate sul suo possibile ritiro. -