“Hai chiuso”. GF Vip, bufera su Katia Ricciarelli: Manila Nazzaro si è accorta di tutto e non perdona (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nervi sempre più a fior di pelle al GF Vip, la puntata di ieri ha lasciato strascichi pesantissimi. Da una parte Soleil Sorge che attacca Nathaly Caldonazzo, dall’altra Manila Nazzaro che si è sfogata con Delia Duran. Nel dettaglio Soleil si è lamentata del diverso trattamento riservato a Nathaly dopo che anche lei aveva usato la parola ‘scimmia’ all’indirizzo di Jessica. “Mi auguro che abbia avuto la mia stessa intenzione, ovvero che l’abbia detto nel senso di urlare. Assolutamente”. “Ma comunque anche io lo dicevo in quel modo li ma mi avete montato il caso dentro e fuori il GF Vip. Perché a me è stato dato un peso e all’altra no? Quando dissi a Gianmaria “come gli scarafaggi, non muori mai” anche lì e stato fatto un caso. Anche no grazie. Soprattutto quando qui dentro vengono dati due valori diversi”. Era stata poi la volta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nervi sempre più a fior di pelle al GF Vip, la puntata di ieri ha lasciato strascichi pesantissimi. Da una parte Soleil Sorge che attacca Nathaly Caldonazzo, dall’altrache si è sfogata con Delia Duran. Nel dettaglio Soleil si è lamentata del diverso trattamento riservato a Nathaly dopo che anche lei aveva usato la parola ‘scimmia’ all’indirizzo di Jessica. “Mi auguro che abbia avuto la mia stessa intenzione, ovvero che l’abbia detto nel senso di urlare. Assolutamente”. “Ma comunque anche io lo dicevo in quel modo li ma mi avete montato il caso dentro e fuori il GF Vip. Perché a me è stato dato un peso e all’altra no? Quando dissi a Gianmaria “come gli scarafaggi, non muori mai” anche lì e stato fatto un caso. Anche no grazie. Sopratquando qui dentro vengono dati due valori diversi”. Era stata poi la volta di ...

Advertising

Eurosport_IT : Ce l'hai messa tutta, non è bastato! ?????? Lukas Hofer è uno dei pochissimi che commette zero errori al poligono nel… - ceccamo : RT @semanthide3: @enricoruggeri Oh, tu hai portato gli occhiali da sole al chiuso per anni, eppure nessuno t'ha detto niente. Fatti i cazzi… - mrosiminihotma1 : RT @semanthide3: @enricoruggeri Oh, tu hai portato gli occhiali da sole al chiuso per anni, eppure nessuno t'ha detto niente. Fatti i cazzi… - domusxxstation : @Arnold101Knight Come hai giustamente fatto notare, è stato solo oscurato, purtroppo la storia insegna che quando u… - ofrenz11 : @Gimmi52296693 Deve pagare cosa? Ma hai dimenticato chi ti ha chiuso al Gabbio? Chi non ti ha fatto lavorare? N… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai chiuso Il Retronouveau fa il compleanno: dieci anni di storia scritta nel tempo ... Mosè Previti " continua Davide " mi diceva; ma ora che il Cinque Quarti ha chiuso che facciamo? E ... Ci sta vedere gli italiani a Sanremo, hai avuto fiuto e magari sai che queste cose potrebbero avere ...

Delia attacca Alex Belli e Soleil Sorge/ 'Che amica! Che non aiuta e non pulisce!' ...provata" Alex Belli e Soleil Sorge hanno chiuso definitivamente? Delia Duran dopo aver sentito la spiegazione di suo marito su Soleil Sorge ha commentato la vicenda dicendo: "Che grande amica che hai"...

GF Vip, Alex Belli fa la vittima «Ho tutti contro». Soleil lo allontana: «Dici solo stronzate, io ho chiuso» leggo.it ... Mosè Previti " continua Davide " mi diceva; ma ora che il Cinque Quarti hache facciamo? E ... Ci sta vedere gli italiani a Sanremo,avuto fiuto e magari sai che queste cose potrebbero avere ......provata" Alex Belli e Soleil Sorge hannodefinitivamente? Delia Duran dopo aver sentito la spiegazione di suo marito su Soleil Sorge ha commentato la vicenda dicendo: "Che grande amica che"...