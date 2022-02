Guerra all’Ucraina, potente esplosione nel centro di Donetsk. Putin: “Nel Donbass la situazione sta peggiorando” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Evacuazione di massa dalle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk. Biden oggi farà il punto con gli alleati europei e Nato. Kiev denuncia: «Sessanta violazioni del cessate il fuoco in 24 ore». Leggi su lastampa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Evacuazione di massa dalle autoproclamate Repubbliche die Lugansk. Biden oggi farà il punto con gli alleati europei e Nato. Kiev denuncia: «Sessanta violazioni del cessate il fuoco in 24 ore».

Advertising

bancaetica : Aderiamo all'appello dei movimenti italiani per la pace e il disarmo che ribadiscono il loro no alla guerra in… - putino : RT @ElezioniUsa: Sondaggio Quinnipiac: il 55% degli americani è convinto che ci sarà guerra tra Russia ed Ucraina, il 57% è contrario all’i… - ElezioniUsa : Sondaggio Quinnipiac: il 55% degli americani è convinto che ci sarà guerra tra Russia ed Ucraina, il 57% è contrari… - curiosasono : @Lantidiplomatic Propaganda russa! Ieri Putin ha cercato di ammazzare i bambini ucraini per fortuna non è riuscito… - aeroporto_cafe : Reuters: 169.000-190.000 soldati russi in e vicino all'Ucraina rispetto ai circa 100.000 del 30 gennaio, afferma l'… -