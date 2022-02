(Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Due medaglie d'oro nell'half pipe e nel Big air, e una terza sfuggitale per una manciata di decimi nello slopestyle, dove ha preso l'argento: le Olimpiadi di Pechino hanno consacrato la 18enne Eileen 'Eiling' Gu come stella emergente del freestyle. Le è bastata una seconda run impeccabile nella sua disciplina preferita per salire sul gradino più alto del podio nel 'mezzo tubo' davanti alla campionessa olimpica, la canadese Cassie Sharpe, e all'altra canadese Rachael Karker. Poi il giro d'onore nel tripudio dei tifosi di casa. La 'principessa della neve' è diventata è la nuova eroina dei due mondi: nata e cresciuta a San Francisco nel 2019 ha deciso di rappresentare ai Giochi il Paese della madre,, diventando il personaggio più iconico della rappresentativa della Cina, con oltre 1,3 milioni di follower sulle principali piattaforme social. "Sono state le ...

Advertising

Eurosport_IT : È indubbiamente una delle star di questa Olimpiade ???? #EileenGu | #FreestyleSkiing | #Beijing2022 - 85AleFrau : Gu, la star cinese che non ripudia gli Usa - Luca_Monta_ : RT @Eurosport_IT: È indubbiamente una delle star di questa Olimpiade ???? #EileenGu | #FreestyleSkiing | #Beijing2022 - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: È indubbiamente una delle star di questa Olimpiade ???? #EileenGu | #FreestyleSkiing | #Beijing2022 - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: È indubbiamente una delle star di questa Olimpiade ???? #EileenGu | #FreestyleSkiing | #Beijing2022 -

Ultime Notizie dalla rete : star cinese

DALL'INVIATA A YANQING. "Tutto viene deciso dalla testa. Ho lavorato tanto su questo aspetto, è stato decisivo per vincere le mie tre medaglie". Ailing Eileen Gu, 18 anni,di origine americana, studentessa, modella per Vuitton, volto copertina di questi Giochi tristi, si è presa anche l'oro nell'halfpipe (dopo quello nel big air e l'argento nello slopestyle).Ora in Cina, a tempo di record, è da poco uscito il sequel, intitolato Watergate Bridge, sempre diretto dai tre Re Mida del cinemae interpretato da grandicome Wu Jing e Jackson Yee, che ...Sport - La sciatrice olimpica: "Con lo sci spero di promuovere la comprensione tra i due popoli, aiutare l'amicizia tra le due .... Ho lavorato tanto su questo aspetto, è stato decisivo per vincere le ...diventando il personaggio più iconico della rappresentativa della Cina, con oltre 1,3 milioni di follower sulle principali piattaforme social. "Sono state le due settimane più belle e intense della ...