GTWC Europe, Vincent Vosse: “Valentino Rossi è stato bravo sul bagnato. Sono rimasto impressionato” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Vincent Vosse esprime la propria opinione a pochi giorni da un nuovo test di Valentino Rossi a bordo dell’Audi R8 che sarà impiegata nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2022. La stagione è alle porte ed il ‘Dottore’ è stato protagonista negli scorsi giorni di una serie di giri in quel di Magny-Cours. Il numero uno del nuovo team dell’ex alfiere di Yamaha è rimasto stupito dal passo del nostro connazionale sul bagnato. Si trattava della prima prova nell’impianto francese che a maggio accoglierà la terza gara della stagione, la seconda se consideriamo la Sprint Cup. Il boss di WRT ha affermato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Valentino è stato bravo sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)esprime la propria opinione a pochi giorni da un nuovo test dia bordo dell’Audi R8 che sarà impiegata nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS 2022. La stagione è alle porte ed il ‘Dottore’ èprotagonista negli scorsi giorni di una serie di giri in quel di Magny-Cours. Il numero uno del nuovo team dell’ex alfiere di Yamaha èstupito dal passo del nostro connazionale sul. Si trattava della prima prova nell’impianto francese che a maggio accoglierà la terza gara della stagione, la seconda se consideriamo la Sprint Cup. Il boss di WRT ha affermato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “sul ...

