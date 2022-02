Green pass | il Governo valuta l’addio del certificato verde per le attività all’aperto

Advertising

borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - NicolaPorro : ?? Ultima ora. #Greenpass, cosa è successo in aula: 'Vogliono trasformarlo in misura ordinaria' ?? - judytono38 : Green Pass, Elisabetta Gardini definitiva a Dritto e Rovescio: 'La vergogna di chi vuole punire gli italiani' - domenicot69 : RT @itsmeback_: La Repubblica. 'Il green pass resta anche dopo il 1° aprile. Decreto misure covid approvato alla Camera: stadi al 75% e pop… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Poi è arrivata la mano tesa della Vezzali, la quale aveva invitato Djokovic in Italia precisando che il tennis " è uno sport all'aperto e non è previsto ilrafforzato ". Un'osservazione ......a margine della presentazione del libro 'La bambina più forte del mondo' scritto dal vice presidente vicario del Coni Silvia Salis - è uno sport all'aperto e da noi non è previsto il...Scienza e Tecnologia - Indice degli argomenti Obbligo vaccinale o guarigione agli over 50 per andare a lavorare Green pass rafforzato, i problemi interpretativi Le difficoltà organizzative e sul ...Al Foro Italico, il numero 1 del mondo potrebbe giocare con un semplice green pass base. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto ...