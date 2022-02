Green pass falsi in vendita a mille euro | tra i 44 indagati a Trento stimati professori | medici e impiegati

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Quarantaquattro tra, operatori sanitari,, un dirigente provinciale e perfino qualche divisa. Pur di non vaccinarsi avrebbero pagato da 50 aper ottenere in meno di un minuto certificati di falsa positività. Così, una volta finita la quarantena fasulla, ecco ilvero. Fin qui l’impianto della procura diche li ha tutti iscritti nel registro degliper corruzione, falso e concorso in accesso abusivo informatico. Con sequestro e annullamento dei certificati verdi. E’ il primo atto giudiziario conseguente l’inchiesta del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri che, in collaborazione con la compagnia della Guardia di finanza, a metà gennaio ...

... tra gli ambienti del Governo si parla di mantenere il vaccino obbligatorio per gli over 50 e ilper lavorare anche oltre il 15 giugno, il tutto per una sorta di " premio " verso chi ha ...E così se dal vertice con i gruppi parlamentari di due giorni fa, emerge uno scollamento tra una fronda degli eletti e i ministri sulle decisioni da prendere rispetto al; dai territori ...(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2022 "Prima di togliere il Green pass vanno riviste le regole nelle scuole, quelle per le mascherine al chiuso, gli isolamenti per i positivi asintomatici, bisogna ...Nonostante l’avvio dell’obbligo vaccinale e dell’obbligo del Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, secondo quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe tra gli over 50 il numero dei vaccinati è sceso ...