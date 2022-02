Green pass, Bassetti: “Danimarca lo ha tolto, niente boom morti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nessun picco di morti in Danimarca o Inghilterra dopo l’eliminazione del Green pass o la rimozione delle restrizioni anti covid. Lo evidenzia il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, a L’aria che tira. “Non c’è stato un aumento dei morti in Danimarca e in Inghilterra, che torna alla mortalità pre-covid. Lo stesso avviene per altri paesi che tolgono le restrizioni e non hanno visto un effetto devastante dopo la rimozione del Green pass, che non è uno strumento di sicurezza ma uno strumento per far vaccinare le persone”, dice. “Mi dispiace che in Italia una persona pro vaccino non possa essere pro aperture, è un derby. Chi è per le aperture è di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nessun picco diino Inghilterra dopo l’eliminazione delo la rimozione delle restrizioni anti covid. Lo evidenzia il professor Matteo, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, a L’aria che tira. “Non c’è stato un aumento deiine in Inghilterra, che torna alla mortalità pre-covid. Lo stesso avviene per altri paesi che tolgono le restrizioni e non hanno visto un effetto devastante dopo la rimozione del, che non è uno strumento di sicurezza ma uno strumento per far vaccinare le persone”, dice. “Mi dispiace che in Italia una persona pro vaccino non possa essere pro aperture, è un derby. Chi è per le aperture è di ...

