Gratta e Vinci, colpo milionario con un biglietto snobbato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivata una gioia infinita per un fortunato giocatore che ha messo a segno un colpo clamoroso con un Gratta e Vinci spesso sottovalutato Nuovo colpo milionario messo a segno con i Gratta e Vinci nelle scorse ore e festa grande per un giocatore che ha sbancato con uno dei tanti biglietti della fortuna. Che ormai L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivata una gioia infinita per un fortunato giocatore che ha messo a segno unclamoroso con unspesso sottovalutato Nuovomesso a segno con inelle scorse ore e festa grande per un giocatore che ha sbancato con uno dei tanti biglietti della fortuna. Che ormai L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

umbriaOn : #Terni, in via #Battisti vinti 2 #milioni di euro al Gratta e Vinci - Jammasrl : #Cronache #GrattaVinci #Vincite #Gratatevinci #IlMiliardarioMega Gratta e vinci regala 20mila euro a Crescentino (V… - Adriano161093 : @mirkonicolino I soldi dove li trovano per tutti questi colpi? Al Gratta e Vinci? - lollilallo : @ercivettone1 Scappo lontano dalla vecchia a cui ho rubato il gratta e vinci - _paolone_ : Una sera verso le 11 ho scavalcato le recinzioni dell’autostrada e sono andato in una piazzola dove si fermano cami… -