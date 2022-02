Grandi Navi a Fiumicino, il progetto del nuovo porto preoccupa. Ma non c’è già Civitavecchia? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Basterebbe partire da questa considerazione per evitare la realizzazione di un nuovo porto per Navi da crociera al Vecchio Faro di Fiumicino, località dove peraltro è stato ipotizzato anche un secondo attracco per le Grandi Navi pochi chilometri più a nord, nell’ambito del previsto porto commerciale. La vicenda parte nel 2010 quando la Regione Lazio rilascia una concessione di 90 anni alla società Iniziative Portuali per un porto turistico per 1500 posti barche da diporto all’isola Sacra. Cominciano i lavori ma nel 2013 Francesco Bellavista Caltagirone, subentrato alla cordata di imprenditori locali, viene arrestato e l’area del cantiere sottoposta a sequestro giudiziario. Nel 2019 IP/Invitalia stringe un accordo con Royal Caribbean. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Basterebbe partire da questa considerazione per evitare la realizzazione di unperda crociera al Vecchio Faro di, località dove peraltro è stato ipotizzato anche un secondo attracco per lepochi chilometri più a nord, nell’ambito del previstocommerciale. La vicenda parte nel 2010 quando la Regione Lazio rilascia una concessione di 90 anni alla società Iniziative Portuali per unturistico per 1500 posti barche da diall’isola Sacra. Cominciano i lavori ma nel 2013 Francesco Bellavista Caltagirone, subentrato alla cordata di imprenditori locali, viene arrestato e l’area del cantiere sottoposta a sequestro giudiziario. Nel 2019 IP/Invitalia stringe un accordo con Royal Caribbean. ...

Advertising

LaTorreVanda2 : RT @ansa_ambiente: Dall'accordo Grimaldi-Wärtsilä nasce un nuovo sistema che applicato agli scrubber installati sulle navi per depurare i g… - ansa_ambiente : Dall'accordo Grimaldi-Wärtsilä nasce un nuovo sistema che applicato agli scrubber installati sulle navi per depurar… - InfoMarittime : Ex 'Cap Finistère', acquistata da Brittany Ferries, la nave verrà impiegata nel Mediterraneo incrementando la capac… - PressMareItalia : #GNV #annuncia l’arrivo di una #nuova #nave: conclusosi l’#acquisto dall’armatore #BrittanyFerries, l’unità #MnCap… - TORREDAMARE : La flotta Grandi Navi Veloci sale a 25 unità: in arrivo a Napoli la Gnv Spirit -