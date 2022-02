Grande riscontro per la campagna di prevenzione dell’osteoporosi promossa dai Centri Verrengia (Di venerdì 18 febbraio 2022) In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da osteoporosi e questi numeri sono in continua crescita, soprattutto in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita (fonte Ministero della Salute). L’osteoporosi è tipicamente asintomatica, perciò diventa manifesta solo a seguito di una frattura causata da un movimento improvviso o da un trauma, i cui effetti vengono aggravati dalla fragilità ossea. Può essere facilmente diagnosticata mediante MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), un esame radiologico che serve a misurare la quantità di calcio presente nelle ossa, ovvero misurare la massa e la densità ossea. A Salerno, è possibile effettuare una MOC presso i Centri Verrengia, la struttura sanitaria diretta dal Prof. Domenico Verrengia, da molti anni punto di riferimento sul ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 febbraio 2022) In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da osteoporosi e questi numeri sono in continua crescita, soprattutto in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita (fonte Ministero della Salute). L’osteoporosi è tipicamente asintomatica, perciò diventa manifesta solo a seguito di una frattura causata da un movimento improvviso o da un trauma, i cui effetti vengono aggravati dalla fragilità ossea. Può essere facilmente diagnosticata mediante MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), un esame radiologico che serve a misurare la quantità di calcio presente nelle ossa, ovvero misurare la massa e la densità ossea. A Salerno, è possibile effettuare una MOC presso i, la struttura sanitaria diretta dal Prof. Domenico, da molti anni punto di riferimento sul ...

