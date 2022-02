Grande Fratello Vip: uomo fa irruzione nello studio durante la diretta, finisce malissimo – VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Paolo Sforza, “famoso” per aver fatto il bagno nella Fontana della Reggia di Caserta, ieri sera ha cercato di fare irruzione nello studio del Grande Fratello Vip durante la diretta con Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip: uomo fa irruzione nello studio Il casertano ha fatto irruzione in studio cercando di lanciare un messaggio contro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Paolo Sforza, “famoso” per aver fatto il bagno nella Fontana della Reggia di Caserta, ieri sera ha cercato di faredelViplacon Alfonso Signorini.Vip:faIl casertano ha fattoincercando di lanciare un messaggio contro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

