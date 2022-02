Grande Fratello Vip | frecciatina di Manuel Bortuzzo | Niente quarantena per rivedere Lulù | hanno dato priorità a Belli

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex gieffino, intervistato a Casa Chi, esausto del triangolo tra Alex, Delia e Soleil, coglie l'occasione per lanciare una stoccata agli autori delVip.

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - GrandeFratello : Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandr… - Barbara87883271 : RT @isola_in: Dio benedica chi non guarda il grande fratello - julia20449402 : RT @LindaMenichini: Alex:' cosa urlavano da fuori?' Soleil ??:' urlavano Alex è un pezzo di merda, ti sta usando. È tutto un teatrino, Gianl… - RobyMelloBrown : RT @LindaMenichini: Alex:' cosa urlavano da fuori?' Soleil ??:' urlavano Alex è un pezzo di merda, ti sta usando. È tutto un teatrino, Gianl… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... toccando il 30% di share e lasciando "le briciole" alle altre reti (tanto da far crollare anche gli ascolti delVip 6 condotto da Alfonso Signorini). Il ritorno di Don Matteo 13: da ...Così mentre attende di vivere il rush finale di questa edizione seguitissima delVip , riceverà unasorpresa. La notizia è nell'aria da tempo , ma solo ora si concretizza, sarà ...Spettacoli e Cultura - L'influencer durante la 42esima puntata del 'Grande Fratello Vip' si dice stanca: 'Ora recuperi il rapporto con .... Leggi Anche 'GF Vip', Delia rifiuta il bacio con Alex: ...Nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio, Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare che l'ha mandato in nomination d'ufficio. La decisione è stata presa in seguito a ...